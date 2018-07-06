Эксперт оценил шансы сборной Англии на выход в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии, скорее всего, выйдет в полуфинал ЧМ-2018, одолев шведов в 1/4 матча ЧМ-2018. Таким предположением поделился ведущий и спортивный комментатор Денис Казанский.

Он также отметил, что на этом чемпионате мира английским футболистам достались не самые сильные соперники.

«Англия впервые за много лет попала в достаточно спокойную сетку. По дороге к полуфиналу им не встретились ни Аргентина, ни Бразилия. Сборная Швеции при всей своей замечательной игре, компактности, простоте бой, может быть, и даст, но Англия просто выше классом, поэтому пойдет дальше», - объяснил Казанский.

По словам футбольного эксперта, раньше на сборную Англии оказывалось серьезное давление из-за большого количества именитых футболистов. Сейчас команде намного легче, так как в ней играет только одна звезда - нападающий Харри Кейн.

«Если сборная Англии доберется до полуфинала, это будет какое-то невероятное достижение. Эту команду отличает отсутствие невероятного давления, которое оказывалось на коллектив из миллиона звезд. Теперь только одна - Харри Кейн, и в этом плане Англии намного легче. Команда молодая и целеустремленная. Все может быть», - заключил Казанский.

В ближайшую субботу, 7 июля, сборная Англии поборется с командой из Швеции за выход в полуфинал. Игра состоится на «Самара Арене», начнется она в 17:00 мск.