Черчесов оценил класс игры хорватских футболистов

Тренерский штаб сборной России по футболу, во главе со Станиславом Черчесовым, высоко оценил класс игры хорватской команды. Наставник наших игроков сравнил их с испанцами и отметил, что это необходимо учитывать в завтрашней игре. Сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Мы знаем сборную Хорватии, многие футболисты играют в топ-клубах. Готовимся к серьезному матчу. Разглагольствовать не буду. Сборная Хорватии - совсем другая команда, нежели сборная Испании. Хотя класс один и тот же, но играют-то по-другому. Надо учитывать эти нюансы. Сегодня будет теория, что-то обговорим, чтобы завтра быть во всеоружии», - сказал главный тренер сборной.

Для победы на домашнем чемпионате мира, сборной России осталось выиграть в трех матчах. Первая встреча уже завтра, в 21:00 по московскому времени.