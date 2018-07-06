Игонин предсказал, кто выйдет в финал ЧМ-2018

Бывший капитан футбольного клуба «Зенит» и экс-игрок сборной России Алексей Игонин полагает, что Россия может выйти в полуфинал ЧМ-2018.

«Кто будет в финале? Не хочется кого-то в рамки ставить, пусть все играют в удовольствие, а Россия окажется в финале», - сказал Игонин.

Он также напомнил, что в успех российской сборной многие не верили. Тем не менее подопечные Станислава Черчесова до сих пор участвуют в мундиале, в то время как именитые команды отправились домой.

«Все думали, что у нас мало шансов, а в итоге именитые сборные уже дома, а мы еще в деле», - отметил Игонин.

Сборная России по футболу поборется за выход в полуфинал с командой из Хорватии уже в эту субботу, 7 июля. Матч пройдет в Сочи на стадионе «Фишт». Начнется игра в 21:00 мск.