Матчи ЧМ-2018: чего ждать фанатам 7 июля

Седьмого июля в 17:00 на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Швеции и Англии. В прошлом матче англичане выбили с ЧМ-2018 Колумбию. Победу они вырвали в серии пенальти, а вот Швеция обыграла сборную Швейцарии со счетом 1:0. К слову, скандинавская команда впервые вышла в четвертьфинал.

В 21:00 на стадионе «Фишт» за выход в полуфинал поборются сборные России и Хорватии. Российская команда, подобно Англии, выиграла у испанцев по пенальти. В новейшей истории Россия еще никогда не добиралась до четвертьфинала и не выигрывала у Хорватии.