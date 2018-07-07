Гаджиев описал сценарий матча сборной России с Хорватией на ЧМ-2018

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре со «Звездой» поделился своими надеждами на финал ЧМ-2018. Он сказал, что ему очень хотелось бы видеть там команду России.

«Если положить руку на сердце, то я в финале вижу Россию. А если на голову, то в финале должна быть Бразилия. Если смотреть на ту часть сетки, где играет Россия, то очень сложно что-то предположить, даже говорить ничего не хочу, буду только надеяться», - рассказал он.

Тренер описал свой сценарий игры. Он акцентировал внимание на том, что нашей команде прекрасно удаются динамические атаки и это может сыграть ключевую роль в будущем матче.

«Думаю, что матч Россия - Хорватия будет проходить в том же ключе, что и матч с Испанией, с одной оговоркой: соперник будет чуть меньше контролировать мяч. Нашей сборной лучше атаковать с ходу, в разряженном пространстве, динамичные атаки у нас лучше получаются, и к своим воротам можно тоже успевать отходить. Не думаю, что наши будут прессинговать, хотя в отдельных случаях вполне приемлем прессинг на половине поля соперника», - высказал Гаджиев свое мнение «Звезде».

Не исключил заслуженный тренер и быстрого гола в исполнении нашей сборной.

«Быстрый гол - это рабочий вариант для сборной России, он вполне может состояться. Очень многое зависит от того, как хорваты начнут. Если мы захотим прессинговать, а соперник будет выходить из-под прессинга с помощью надежного контроля мяча или быстрых длинных передач в атаку и потом с подбором, а наши провалятся там раз-другой, то картина может измениться. Можно и самим после стартового свистка играть в атаку. Вопрос в том, насколько эта фаза должна быть продолжительной», - поделился Гаджиев своими мыслями.

Матч Россия - Хорватия пройдет в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи.