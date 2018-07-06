Нигматулин спрогнозировал счет матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018

Экс-вратарь российской сборной Руслан Нигматулин в эксклюзивном интервью «Звезде» дал свой прогноз на предстоящий в Сочи матч 1/4 финала чемпионата мира. По его мнению, несмотря на то что сборная Хорватии достаточно сильна, победить ее можно, хотя и с минимальным отрывом.

«Сильная сторона сборной Хорватии заключается в том, что там половина команды выступает за ведущие футбольные клубы - "Реал", "Барселона", "Ювентус". Но в футболе побеждают не игроки, а команда. А наша сборная показала хорошую игру. Были моменты, когда ничего не выигрывали, звучали призывы сменить тренера, заменить весь состав сборной. Но перед чемпионатом ребята собрались и своей игрой сделали счастливыми миллионы россиян», - сказал Нигматулин.

Он также отметил работу организаторов чемпионата мира, сказав, что, по мнению гостей мундиаля, с которыми ему довелось общаться, российский чемпионат по уровню подготовки и проведения - лучший в истории.

Касаясь слабых сторон хорватов, Нигматулин отметил, что, несмотря на классность игроков, в игре с Данией сборная показала средние результаты и вырвалась вперед только по пенальти, причем пропустив слишком много мячей.

«Лука Модрич - сильный игрок, но футбол уже давно не спорт одного игрока. Уверен, что Черчесов уже разобрал с командой сильные и слабые стороны хорватов, наметил линию игры. В чемпионате было забито много голов, и, я считаю, на данном этапе главное - защита своих ворот. Блокировать хорватов, не давать им использовать свободные зоны. Тем более что в нашей сборной тоже много быстрых футболистов, многие еще не сказали свое слово на поле», - сказал он.

Отвечая на вопрос, надо ли россиянам бояться хорватов, Нигмалулин ответил, что нет.

«Бояться противника - не ездить на чемпионат. Надо не бояться, а опасаться, относиться к противнику с уважением. Я считаю, что в этой игре мы, увы, пропустим. Но в конечном счете выиграем. Со счетом 2:1», - дал свой прогноз экс-вратарь.

Матч сборных России и Хорватии состоится в вечером в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт» в Сочи.