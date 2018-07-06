Путин поблагодарил руководство FIFA за выбор России для проведения ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу проходит на высоком уровне. Такую оценку первенству дал Владимир Путин на встрече с руководством FIFA и легендами футбола. Глава РФ поприветствовал гостей в Кремле. Он также поблагодарил президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино за то, что тот пригласил всех звезд мирового футбола на ЧМ-2018.

«Позвольте мне поприветствовать вас в Московском Кремле, выразить слова благодарности президенту FIFA за то, что он пригласил всех вас в Россию на чемпионат мира FIFA по футболу», - сказал Путин.

Президент РФ также поблагодарил руководство FIFA за выбор России в качестве места проведения мундиаля. Путин отметил, что специально к турниру было построено множество спортивных объектов. Все они будут использоваться по прямому назначению, поскольку развитие футбола и пропаганда здорового образа жизни - в числе приоритетов российских властей.

Российский президент также в шутку попросил дать прогноз, какая команда завоюет чемпионский титул. Но гости предпочли не торопиться с предсказаниями.

Между тем сборная России вышла на первую и единственную тренировку в Сочи перед матчем с Хорватией. Игра состоится в субботу, 7 июля, на стадионе «Фишт». А тренировка обеих сборных проходит на соседней «Парк Арене».