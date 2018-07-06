Гаджиев обозначил потенциальных чемпионов мира по футболу

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев в разговоре со «Звездой» поделился своими впечатлениями от команд, которые сегодня будут бороться за выход в полуфинал. По его мнению, на последних ЧМ сборные стран-участниц уже примерно выравнялись по уровню.

«Среди команд Франции, Уругвая, Бразилии и Бельгии, возможно, находится будущий чемпион - все эти команды показывают футбол чуть более высокого уровня. В то же время и этот чемпионат, и предшествующие показали, что класс соперников все-такие выравнивается. Есть элитная группа, но разница между этими командами уже не такая существенная», - рассказал Гаджиев.

Не обошел вниманием он и нашу команду. Гаджиев считает, что шансы на победу у сборной России есть.

«Это плей-офф, когда в любой конкретной игре может выиграть любая команда. Конечно, вероятность итогового успеха Франции, Уругвая, Бразилии и Бельгии выше, но и шансы других команд не мизерные. К примеру, те же хорваты последний матч провели не очень, но в группе играли просто превосходно. И у нашей команды есть немалые шансы», - уверен тренер.

Результат предстоящего матча Англия - Швеция, по словам Гаджиева, предсказать непросто: команды примерно равны по силе. Главным преимуществом футболистов обоих сборных он назвал рациональность.

«Швеция - Англия будет примерно равный матч, каждая из команд имеет совсем незначительные преимущества, но по силе и по манере игры они схожие. Обе команды очень аккуратно играют в обороне, рациональный почерк виден», - прокомментировал он.

Шестого июля в 17:00 на стадионе «Нижний Новгород» сыграют сборные Уругвая и Франции, а в девять вечера на стадионе «Казань Арена» начнется матч Бразилия - Бельгия.

Седьмого июля в 17:00 на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Швеции и Англии, а в 21:00 на стадионе «Фишт» за выход в полуфинал поборются команды России и Хорватии.