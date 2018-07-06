В Краснодаре выпустили съедобную «ногу Акинфеева»

Краснодарская торговая сеть запустила в продажу съедобный спиннер «Нога Акинфеева». Вдохновил производителей вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев, отбивший ногой пенальти в победном для сборной России матче с командой Испании.

Спиннер изготовлен из печенья по рецепту имбирной козули. Такие кондитерские изделия хранятся до полутора месяцев.

«Такие спиннеры мы начали делать первыми в стране. Сами изготовили формы и печем печенье. В день победы сборной мы поняли, что нога Акинфеева крутится, как спиннер, - и быстро сделали новый дизайн», - рассказала PR-директор торговой сети Светлана Черникова.

Как сообщает портал Юга.ру, всего планируется испечь примерно 100 спиннеров и распространить их через кулинарную сеть. Кстати, Игорь Акинфеев отразил не только два удара в створ своих ворот в серии пенальти, но и совершил девять спасений по ходу самой игры с испанцами. Пока это лучший результат турнира среди голкиперов.