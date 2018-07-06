Стало известно, сколько россиян верят в победу сборной России над командой Хорватии

Большинство россиян верит в победу национальной сборной по футболу над командой Хорватии. В этом не сомневаются 56% опрошенных. Еще 10% считают, что игра закончится вничью, а 15% отдали предпочтение сборной Хорватии. Затруднились ответить на этот вопрос 19%.

В телефонном интервью приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения.

Также 65% опрошенных рассказали, что будут болеть за команду дома, сидя у телевизора, в гостях или на работе. 1,6% респондентов отправятся в фан-зону. Лишь 1% посмотрит игру в кафе или в баре, а счастливчиков с билетами на стадион «Фишт» в опросе набралось всего 0,4%. Менее трети респондентов (29%) заявили, что не будут смотреть очередную игру российской сборной, и еще 3% затруднились ответить.

Встреча за право выхода в полуфинал чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.