Сахалинский лев-оракул предсказал исход футбольного матча сборных России и Хорватии

Лев по кличке Лорд из сахалинского зоопарка предсказал исход футбольного матча между сборными России и Хорватии. Во время завтрака царю зверей поднесли две миски, в которых было мясо. На каждую прикрепили национальные флаги стран - участниц матча. Как сообщается на официальном сайте зоопарка, Лорд начал с «хорватской» миски, потом перешел на «российскую» сторону и закончил трапезу под флагом наших соперников.

Метания хищника расценили неоднозначно. Возможно, будет результативная ничья. Игра на сочинском стадионе «Фишт» начнется завтра в 21:00.

Животных часто используют для предсказания итогов крупных спортивных состязаний. Самую большую известность приобрел немецкий осьминог по кличке Пауль. Восемь лет назад, во время игр чемпионата мира по футболу в ЮАР, он давал точные прогнозы на матчи с участием сборной Германии. После смерти Пауля ему даже установили памятник.