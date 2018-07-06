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Рахимов оценил шансы Бельгии в матче с Бразилией

Рашид Рахимов
10:20 06.07.2018
У Бельгии очень хорошая линия атаки, быстрая, здесь смешение быстроты и мощи с Лукаку, Мертенсом, Азаром, Де Брейне
Рахимов оценил шансы Бельгии в матче с Бразилией
Фото: Светлана Бекетова / Wikipedia, Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Локомотива» Рашид Рахимов в интервью «Звезде» оценил шансы команд в матчах четвертьфинала ЧМ-2018, которые пройдут сегодня.

За место в полуфинале мирового первенства 6 июля поборются сборные Уругвая и Франции, при этом, по мнению Рахимова, назвать фаворита предстоящего матча достаточно сложно.

«На этом этапе фаворитов как таковых уже нет. Французы с каждым матчем прибавляют, а Уругвай ниже своего уровня не играет. Уругвай делает столько, сколько нужно для того, чтобы добиваться результата, тем более что они очень опытные бойцы. Сейчас ни в одном матче нельзя назвать фаворитов, конечно, есть свои плюсы и минусы у каждой команды, но отдать кому-то предпочтение в такой игре очень сложно», - отметил Рахимов.

Также сегодня в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 на поле встрется команды Бельгии и Бразилии, у которой, по предположению Рахимова, больше шансов оказаться в полуфинале мундиаля.

«В матче Бельгия - Бразилия, я все-таки считаю, фаворит - бразильцы, они во всех линиях достаточно ровная команда, с классными футболистами. У бельгийцев есть определенные проблемы в обороне, защитники достаточно медленные, и им придется играть против быстрых игроков Бразилии. Все зависит от того, как они построят игру. Но у Бельгии очень хорошая линия атаки, быстрая, здесь смешение быстроты и мощи с Лукаку, Мертенсом, Азаром, Де Брейне. Но я все же отдаю небольшое предпочтение Бразилии, так как Бельгия хоть в чем-то уязвима», - заключил тренер.

Напомним, Уругвай встретится с командой Франции на стадионе «Нижний Новгород» в 17:00 по московскому времени, а в 21:00 на стадионе «Казань Арена» начнется матч Бразилия - Бельгия.  

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