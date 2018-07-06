Политики и артисты России и Катара сыграли в футбол на Красной площади

На Красной площади в футбольном матче встретились «сборные» артистов и политиков двух стран - России и Катара. Россия принимает нынешний мундиаль, а Катар станет столицей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Команды - интернациональные. Так, в «сборную политиков» вместе с Владимиром Мединским и Аркадием Дворковичем вошли министры спорта, культуры и туризма Катара. А в белых майках - сплошь звезды: музыкант-виртуоз Денис Мацуев, певец и композитор Дмитрий Маликов. Отличное владение мячом показал Эдгард Запашный.

Перед встречей - разговоры о предстоящем матче сборных России и Хорватии.

Телеведущий и президент холдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов уверен: российская команда и в этот раз покажет отличный результат.

«Ребята все молодые, это костяк команды, это команда, которая по-настоящему "выстрелит" через два года, я считаю, и то, что они зацепились за первый матч и расслабились, раскрепостились, - это великое наше счастье», - говорит он.

Ну а что касается дружеского матча, на этот раз политики одолели артистов. Но и удовольствие от игры, и памятные призы получили все.