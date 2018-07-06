Матчи ЧМ-2018: чего ждать болельщикам 6 июля

В 17:00 на стадионе «Нижний Новгород» сыграют сборные Уругвая и Франции. Перед матчем тренер французов Дидье Дешам рассказал, что латиноамериканская сборная сильно отличается от команды Аргентины. По его мнению, играть с Уругваем «нужно терпеливо». А вот выйдет ли на поле форвард латиноамериканской команды Кавани, который получил травму в матче с Португалией, пока не известно.

А в девять вечера на стадионе «Казань Арена» начнется матч Бразилия - Бельгия. Форвард европейской команды Ромелу Лукаку считает, что его команда сыграет с «лучшей сборной на ЧМ-2018», но Бельгия, по его мнению, «достаточно сильна, чтобы добиться нужного результата». К слову, на последних ЧМ Бразилия всегда проигрывала европейским сборным, а бельгийцам, наоборот, не везло с латиноамериканскими командами.