Россиянин Сергей Шубенков выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Чемпион мира 2015 года, российский легкоатлет Сергей Шубенков, победил в забеге на 110 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в швейцарской Лозанне.

Россиянин пересек финишную черту с результатом 12,95 секунд. Следующим за ним оказался представитель Соединенных Штатов Девон Аллен с результатом 13,29 секунд, а третьим пришел француз Паскаль Мартино-Лагард — 13,30 секунд. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее Сергей Шубенков стал обладателем серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике, который проходил в Лондоне. Шубенков выступал в беге на 110 м с барьерами.