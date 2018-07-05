Самедов раскрыл главный козырь сборной России по футболу

Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал о главном секрете успеха национальной команды на чемпионате мира-2018. По его мнению, выигрывать на главном футбольном событии мира невозможно без характера.

«Думаю, что главным козырем сборной России является характер. В плей-офф такого большого турнира без характера нельзя», — заявил футболист.

Также он поделился своей позицией по вопросу влияния общественности на уровень игры команды. По словам Самедова, не стоит обращать на это внимания, а стоит выполнять свою работу, несмотря на то, что говорят вокруг.

«Нашей задачей является пройти как можно дальше по турнирной сетке, а кто что там считает — неважно», — подытожил спортсмен.

Его слова приводит RT.

Напомним, сборная России по футболу провела последнюю тренировку перед 1/4 финала, в которой россиянам предстоит встретиться со сборной Хорватии. По мнению российских футболистов, матч в Сочи будет напряженным.