Сборная России по футболу прилетела в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с хорватами

Самолет сборной России по футболу скоро должен приземлиться в аэропорту Адлера. Там уже очень ждут игроков нашей национальной команды — несколько недель назад никто даже представить не мог, что сборная выйдет в четверть-финал чемпионата. Болельщики верят, что сказка, начавшаяся в матче открытия чемпионата и продолжавшаяся в игре с испанцами, не прекратится и в матче с хорватами.

Россияне серьезно готовились к матчу, проводили множество тренировок. К счастью, обошлось без травм, и только Юрий Жирков по-прежнему не сможет принять участие в игре — он даже не отправился в Сочи. Все остальные игроки находятся в полной боевой готовности. Футболисты проанализировали игру противника и поняли, что матч будет сложным.

В свою очередь, сборная Хорватии уже несколько дней привыкает к местному климату. Но в Сочи не жарко, а облачно, поэтому матч пройдет в комфортных условиях.

При этом, хорваты ведут себя достаточно скрытно и отказываются от интервью. Футболисты обещают ответить на все вопросы журналистов на официальной пресс-конференции. Представитель Федерации футбола Хорватии отметил, что сборная относится к россиянам и их результатам с уважением, и результат нашей сборной на проходящем чемпионате нельзя не учитывать. В целом, хорваты находятся в восторге от сочинских условий, и считают, что матч будет очень напряженным.