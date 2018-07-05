Представитель Федерации футбола Хорватии рассказал о подготовке сборной к матчу против России

Представитель Федерации футбола Хорватии Томислав Пацак рассказал «Звезде» о настроении футболистов сборной страны. Спортсмены уже прибыли в Сочи, где в ближайшую субботу сразятся с хозяевами турнира, сборной России.

«Отель отличный. Нам нравится здесь, в Сочи. Я думаю, что для команды полезно провести здесь несколько дней, чтобы подготовиться к влажности и более высокой температуре, чем в Санкт-Петербурге, где мы располагались до этого. Нам понравилось поле, условия здесь тоже отличные. Наверное, этот отель лучший из тех, в которых мы побывали в ходе чемпионата. Все условия способствуют подготовке к матчу против России», - признался Пацак.

Он также поделился своими впечатлениями о российской сборной. Пацак пообещал, что хорватские футболисты подготовятся к игре с россиянами «настолько хорошо, насколько это возможно».

«Мы уважаем российскую команду и ее результаты. Она довольно спокойно вышла из группы, а затем еще и победила Испанию, которая была фаворитом и одной из лучших команд этих соревнований, этот результат нельзя не учитывать. У нас есть Ведран Чорлука, который играл в России, у нас есть ассистент Ивица Олич, который тоже хорошо знает российскую команду, поэтому мы будем готовы к этой игре настолько хорошо, насколько это возможно. К тому же, Россия играет дома, у нее огромная поддержка зрителей, нам нужно быть готовыми и к этому», - объяснил он.

Представитель Федерации футбола Хорватии также поблагодарил болельщиков своей страны за поддержку.

«Мы чувствуем огромную поддержку из Хорватии, потому что там просто невероятная атмосфера в больших городах и на главных площадях. Люди празднуют каждую победу с нами, мы видим все их видео и сообщения с поддержкой. Многие фанаты приехали в Россию, хотя это было нелегко, потому что наша страна находится довольно далеко, а билеты недешевые. Поэтому мы очень благодарны им за поддержку», - сказал Пацак.

Сборные России и Хорватии поборются за выход в полуфинал в эту субботу, 7 июля. Матч состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в 21:00 мск.