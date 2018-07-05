Бывший игрок сборной России рассказал об отличиях ЧМ-2018 от предыдущих чемпионатов мира

Бывший полузащитник сборной России по футболу Алексей Игонин поделился своими впечатлениями от ЧМ-2018. Экс-игрок национальной команды отметил, что на этом чемпионате мира зрелищный и интересный футбол показывают все сборные, участвующие в мундиале.

«Больше всего на этом чемпионате мне нравится, что не все сосредоточено вокруг определенных сборных, которые владели ситуацией в мировом футболе. Сегодня любая команда выглядит зрелищно, красиво. И те сборные, которые мы редко видим, Коста-Рика или Япония, показывают интересный зрелищный футбол, приятно наблюдать. На такой футбол очень познавательно смотреть детям. Для подростков, увлеченных футболом, это то что надо», - сказал Игонин.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Впервые в истории сборная РФ вышла из группы и одолела в 1/8 турнира команду из Испании. В ближайшую субботу, 7 июля, подопечные Станислава Черчесова поборются за выход в полуфинал. Матч Россия - Хорватия состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Начало в 21:00 мск.