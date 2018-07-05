Вадим Евсеев предложил российской команде стратегию на матч с Хорватией

Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев высказал предположение, что в предстоящем матче с Хорватией в рамках четвертьфинала ЧМ-2018 российская команда может перейти на схему с четырьмя игроками обороны.

«Хорваты в групповом этапе хорошо играли и заслуженно вышли с первого места, обыграли Аргентину. Никто не захочет раскрываться - ни наша сборная, ни Хорватия, поэтому будут играть на результат. Кто меньше совершит ошибок, тот и выиграет. Тренерскому составу еще предстоит решить, как будет играть команда. Смею предположить, что шашки наголо в атаку не побежим, будем организованно играть, возможно, перейдем на схему с четырьмя игроками обороны, не будем обороняться так, как с Испанией, будем контратаковать, проводить ответные атаки. Нам все по силам», - заявил Евсеев «Звезде».

Вместе с тем, по словам экс-защитника национальной сборной, для него самым неожиданным матчем на мировом первенстве стала игра Бельгии и Японии.

«Конечно, из матчей 1/8 финала мне больше всего запомнилась победа России над Испанией, и неожиданным стало, что Бельгия отыгралась, проигрывая по ходу матча 2:0. Было странно, что Бельгия проигрывает Японии, но они перестроили игру, стали в другую схему играть, и это принесло плоды», - отметил Евсеев.

Игра Россия - Хорватия за выход в полуфинал ЧМ-2018 пройдет в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.