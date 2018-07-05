Артем Дзюба показал устрашающее фото перед матчем с Хорватией

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба показал своим подписчикам в социальных сетях травмированный палец. Разрыв сухожилий главный голеадор национальной команды получил два года назад. Фотографию Артем сопроводил оптимистичной подписью.

«Для всех, кто переживает за меня: футбола без травм не бывает…»,- заключил форвард.

Ближайший матч нашей сборной по футболу состоится в субботу, 7 июля. Россияне поспорят за выход в полуфинал Чемпионата Мира с командой Хорватии. Трансляция из Сочи в 21:00 по Москве.