Сборная России провела последнюю тренировку перед вылетом на встречу с хорватами

На базе сборной России по футболу в Новогорске прошла последняя тренировка перед 1/4 финала, в котором россиянам предстоит встретиться с хорватами.

В тренировке участвовал и травмированный в первом матче чемпионата Алан Дзагоев. Также получивший травму Юрий Жирков пока тренируется по индивидуальной программе.

«Каждый вносит в игру свою лепту. На таких турнирах можно играть только командой, командными действиями чего-то добиться, будь то на замене, будь то на поле», - рассказал Дзагоев.

Хорваты демонстрируют на чемпионате весьма агрессивный футбол, что может быть чревато травмами, однако наши футболисты намерены показать лучшее, на что способна сборная. Тем более что на субботу в Сочи спрогнозирован ливень, а такая погода нашей сборной только на руку.