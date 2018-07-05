Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018

Голкипера юношеской команды «Карпаты» Михаила Готра наказали за поддержку сборной России на чемпионате мира - 2018. Об этом сообщается на официальном сайте болельщиков львовского клуба.

Восемнадцатилетний вратарь разместил в Instagram фото празднования победы России над Испанией в матче 1/8 финала.

Поведение украинского голкипера не понравилось руководству клуба «Карпаты», оно прекратило сотрудничество с молодым вратарем.

Матч Россия - Испания 1/8 финала ЧМ-2018 стал лидером украинского телеэфира по просмотрам. По данным телемониторинга, в городах с населением более 50 тысяч человек игру посмотрели более 25% телезрителей, а в крупных городах - более 21%. Однако настроения среди болельщиков были совершенно различными. Кто-то радовался успеху россиян, а для кого-то выход подопечных Черчесова в 1/4 финала стал «зрадой».