Марадону осудили за критику работы арбитра

Международная федерация футбола (FIFA) подвергла критике Диего Марадону, за его высказывания в адрес главного арбитра Марка Гейгера из США. Скандал разгорелся после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между сборными Колумбии и Англии.

В начале второй половины игры футболисты сборной Англии забили гол с пенальти. Назначение 11-метрового удара Марадона подверг сомнению. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

«Сегодня я увидел величайшую кражу и считаю, что глава судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина должен извиниться перед колумбийцами и всеми болельщиками», - заявил после игры прославленный футболист.

В FIFA высказали сожаления по поводу слов легенды мирового футбола и назвали его комментарии «неуместными и провокационными». Игра закончилась победой подопечных Гарета Саутгейта в серии послематчевых пенальти. Англичане победили со счетом 4:3.