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После Испании бояться кого-то не имеет смысла - Погребняк о матче Россия - Хорватия

Павел Погребняк
10:29 05.07.2018
У хорватов серьезная команда с лидерами «Реала», «Барселоны», но мы играем дома: поддержка трибун, самоотдача - главные наши козыри, и, как мы видим, они работают
После Испании бояться кого-то не имеет смысла - Погребняк о матче Россия - Хорватия
Фото: Дмитрий Садовников / Wikipedia; Нина Зотина / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк предполагает, что в матче четвертьфинала ЧМ-2018 по футболу у российской сборной есть все шансы обыграть команду Хорватии.

«Когда мы вышли из группы, уже ходили разговоры, что нам не нужно обыгрывать испанцев. Мол, мы короли, выполнили план, столетний рекорд побили. Аппетит приходит во время игры, и после Испании бояться кого-то уже не имеет смысла. Ребята показали, что умеют терпеть, выжимать максимум», - сказал экс-футболист в разговоре со «Звездой».

Вместе с тем Погребняк предположил, что в предстоящем матче команды, скорее всего, будут играть в дополнительное время.

«Если надо довести дело до пенальти - есть кому пробить. С Хорватией шансы есть однозначно. У хорватов серьезная команда с лидерами "Реала", "Барселоны", но мы играем дома: поддержка трибун, самоотдача - главные наши козыри, и, как мы видим, они работают. Прогноз: дополнительного времени не избежать», - заключил Погребняк.

Напомним, ранее стало известно, что сборная России стала лучшей командой чемпионата мира по эффективности. Так, 35% ударов наших футболистов завершились забитыми мячами.

Игра Россия - Хорватия за выход в полуфинал ЧМ-2018 пройдет в субботу на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 21:00 по московскому времени.  

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