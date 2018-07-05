Журавель назвал фаворита в матче 1/4 ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия

Спортивный комментатор Тимур Журавель в интервью «Звезде» в преддверии матча четвертьфинала ЧМ-2018 Бразилия - Бельгия оценил шансы команд на победу.

Так, по мнению Журавеля, в предстоящей игре фаворитом является бразильская сборная.

«Бразильцы невероятно спокойны и уверены в себе. У них есть сейчас и креатив в атаке, и крепость обороны - то, что не всегда отличало Бразилию. Сегодняшняя Бразилия - это правильный баланс. Против такой команды у бельгийцев не то чтобы нет шансов - это футбол, и всякое может произойти, тем более на таком непредсказуемом чемпионате, - но для меня в матче Бразилия - Бельгия фаворит на 80% - Бразилия», - заявил Журавель.

Вместе с тем эксперт отметил, что в настоящее время бразильская команда отлично сбалансирована и способна добиться победы на мировом первентсве.

«Сейчас Бразилия - это команда, которой невероятно сложно забить, и команда, которая впереди обязательно что-то придумает, как бы сложно ни было и как бы ни оборонялся соперник. Над Неймаром смеются, но это человек, который дает сборной Бразилии результат. Он не один в атаке; очень силен сейчас и в хорошей форме Виллиан. Фирмино всегда готов выйти на замену и тоже внести свой вклад. Это невероятно сбалансированная и очень-очень знающая, как идти к победе, команда», - заключил Журавель.

Напомним, cборная Бразилии по футболу уверенно обыграла национальную командуй Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. В 1/4 бразильцам предстоит встретиться с командой Бельгии, которая ранее на последних секундах матча вырвала победу у сборной Японии (3:2).