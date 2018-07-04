Осквернивший памятник Черенкову англичанин оштрафован

Английский фанат, испортивший надписью «England» памятник легендарному Федору Черенкову, установленный возле стадиона «Спартак» в Москве, поплатился за свой поступок.

В среду, 4 июля, Тушинский суд Москвы обвинил гражданина Великобритании Эдварда Руфуса Холла в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях по статье 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Болельщик признал свою вину и извинился за содеянное.

Наказанием, которое суд вынес Холлу, стал штраф в размере 3 тысяч рублей. На данный момент фанат уже оплатил его и предъявил суду квитанцию. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, ранее перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу между сборными Англии и Колумбии на груди памятника Черенкову, установленного возле стадиона «Спартак» в Москве, на котором проходила игра, появилась надпись «England».