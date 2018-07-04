Я не верил, что англичане пройдут - Канчельскис оценил игру сборной Англии в матче с Колумбией
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал игру сборной Англии в матче 1/8 ЧМ-2018 с командой Колумбии.
«На этом чемпионате мира остались всего две сборные, за которые я болею. Россия и Англия. С Колумбией была интересная игра, колумбийцы амбициозны, англичане им не уступали. Хорошие скорости, приятно смотреть, захватывающе, в конце Англия пропустила такой гол. Я не верил, что англичане пройдут, им обычно не везет с пенальти. Мне футбол понравился, очень живая игра, красивая по всем компонентам», - рассказал «Звезде» Канчельскис.
Напомним, накануне на московском стадионе «Спартак» Англия после серии пенальти вырвала победу у Колумбии и вышла в четвертьфинал мирового первенства по футболу, в котором сразится с командой Швеции.