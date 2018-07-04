Бразилия - соперник совершено другого уровня - Гутцайт оценил шансы Бельгии перед матчем 1/4 финала

Ведущий «Матч ТВ» Роман Гутцайт в разговоре со «Звездой» оценил силу духа сборной Бельгии. По словам эксперта, они смогли собраться и переломить ход матча, который начался для европейской сборной не очень удачно.

«Сборная Бельгии в матче с Японией проявила характер и смогла переломить ход матча. Проигрывая 0:2, на этом чемпионате еще никто не добивался не то что победы, а даже ничейного результата. Бельгийцы после такого успеха должны быть уверены в том, что они способны на многое. Другое дело, что дальше - Бразилия. Это соперник совершенно другого уровня. Но все равно победа над Японией очень многое значит», - отметил Гутцайт.

Напомним, Бельгия смогла обыграть команду Японии со счетом 3:2 в 1/8 финала ЧМ-2018, а 6 июля европейская сборная сыграет с командой Бразилии за выход в полуфинал на стадионе «Казань Арена».