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Английские фанаты устроили массовую драку в московском метро: видео

Дмитрий Семенов
14:08 04.07.2018
Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии после матча Колумбия - Великобритания.
Фото: Edim Sport / YouTube

Английские фанаты напали на колумбийских болельщиков в вагоне московского метро после матча их национальной сборной со сборной Колумбии, в которой по пенальти победили англичане (4:3).

Очевидцы, выложившие ролик в соцсеть, сообщили, что сотрудники полиции метрополитена задержали троих футбольных фанатов - двух колумбийцев и одного англичанина. Колумбийцев вскоре отпустили, а вот британца, скорее всего, лишат паспорта болельщика и отправят на родину.

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