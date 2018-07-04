Английские фанаты устроили массовую драку в московском метро: видео
Инцидент произошел на Таганско-Краснопресненской линии после матча Колумбия - Великобритания.
Фото: Edim Sport / YouTube
Английские фанаты напали на колумбийских болельщиков в вагоне московского метро после матча их национальной сборной со сборной Колумбии, в которой по пенальти победили англичане (4:3).
Очевидцы, выложившие ролик в соцсеть, сообщили, что сотрудники полиции метрополитена задержали троих футбольных фанатов - двух колумбийцев и одного англичанина. Колумбийцев вскоре отпустили, а вот британца, скорее всего, лишат паспорта болельщика и отправят на родину.