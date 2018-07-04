Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по эффективности

Сборная России активно тренируется перед матчем с командой Хорватии, который пройдет 7 июля в Сочи. К сожалению, для полузащитника Юрия Жиркова ЧМ-2018, по всей видимости, завершился. Об этом на тренировке в Новогорске объявил Станислав Черчесов. Футболист получил травму в игре 1/8 финала с Испанией. Помимо Жиркова, все остальные игроки тренируются в общей группе.

Футболисты полностью сконцентрированы на подготовке и уже не вспоминают об исторической победе над испанцами. Каждый игрок сборной России понимает, что и в этот раз придется выкладываться на все 100%, ведь хорваты сильно отличаются по манере игры от сборной с Пиренейского полуострова.

Наши соперники уже переехали в Сочи и тренируются там, чтобы успеть акклиматизироваться - ведь на юге России сейчас около +30 градусов. А наши футболисты по традиции вылетят в 17:00 за два дня до матча.

Сборная России стала лучшей командой чемпионата мира по эффективности. 35% ударов наших футболистов завершились забитыми мячами.

Игра Россия - Хорватия за выход в полуфинал ЧМ-2018 начнется в 21:00 на стадионе «Фишт» в Сочи 7 июля.