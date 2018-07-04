Кавазашвили рассказал, в чем сборная России превосходит другие команды на ЧМ-2018

Бывший вратарь сборной СССР заслуженный мастер спорта Советского Союза Анзор Кавазашвили оценил сборную Хорватии перед матчем с командой России. Он уверен, что у наших футболистов есть все шансы обыграть балканцев.

«Хорваты, конечно, очень цепкая команда, и они по зубам нам по всем статьям. Но по характеру они похожи на нас - злые, острые, с движением. Во время игры с датчанами они устали, возможно, не успеют восстановиться», - прокомментировал он.

Прославленный футболист указал на то, что в матче с Данией хорваты себя не проявили. Кавазашвили особенно подчеркнул, что российские футболисты по физической подготовке сейчас превосходят многие команды на ЧМ-2018.

«Вообще с Данией они (хорваты - прим. ред.) сыграли не очень - не было резкости, острых подключений, скоростных движений. Все надеялись на пенальти, чтобы здесь решить свои проблемы. Повезло одной из команд, но могло быть и наоборот. По состоянию футболистов, по их физической подготовленности хорватов мы можем обыграть. Наши ребята сейчас намного превосходят другие команды в скоростно-силовых действиях. В этом я убедился даже тогда, когда мы проигрывали Уругваю и играли вдесятером», - убежден эксперт.

Напомним, сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи.