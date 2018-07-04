Эксперт назвал самую сбалансированную сборную на ЧМ-2018

Ведущий «Матч ТВ» Роман Гутцайт полагает, что Бразилия одолеет Бельгию в матче 1/4 финала ЧМ-2018. По мнению спортивного эксперта, подопечные Тите являются самой сбалансированной командой из всех участников мундиаля.

«В матче Бразилия - Бельгия фаворитом является Бразилия, причем фаворитом существенным, заметным. Бразильцы играют на высоком уровне. Они были в хорошей форме еще до начала чемпионата мира, это самая сбалансированная команда из всех, кто приехал в Россию. В моих глазах бразильцы остаются фаворитами, тем более что бельгийцы показали определенные слабости при быстрых атаках соперника. С ними они явно не справлялись в матче против Японии», - предполагает Гутцайт.

Сборная Бразилии вышла в 1/4 финала, обыграв Мексику со счетом 2:0. Команда Бельгии, в свою очередь, в 1/8 финала одолела Японию. Решающий гол бельгийцы забили на последней минуте матча. Игра завершилась со счетом 3:2.

Матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июля 2018 года на стадионе «Казань Арена» в Казани в 21:00 мск.