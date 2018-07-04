Владислав Радимов назвал тройку самых важных матчей ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов оценил матчи плей-офф ЧМ-2018. По словам футболиста, каждый матч был по-своему интересен, однако его большего всего заинтересовали три игры.

«Мне нравится весь плей-офф, каждый матч интересный и важный. Могу выделить три матча: Япония - Бельгия, Россия - Испания и Аргентина - Франция. Все матчи хороши: Бельгия очень неожиданно сыграла с Японией, в матче Аргентины было забито много голов, очень яркий матч, а ну а Россия - Испания - это же победа наших», - отметил Радимов в интервью «Звезде».

Напомним, накануне по результатам матча с Колумбией определился последний четвертьфиналист мирового первенства по футболу, им стала сборная Англии.

По итогам игр 1/8 ЧМ-2018 в 1/4 встретятся сборные Уругвая и Франции, бразильцы сразятся с командой Бельгии, Англия поборется с командой Швеции, а россиян ждет матч со сборной Хорватии.