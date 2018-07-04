Жозе Моуринью рассказал о «театре» в исполнении футболистов

Экс-тренер сборной Португалии Жозе Моуринью, комментируя матч Бразилия - Мексика, коснулся такой проблемы, как симуляция футболистов на мундиале в России.

«Негативной стороной матча стал театр в исполнении футболистов. Я не говорю только об этой игре. Слишком много внимания приковано к Неймару и его действиям», - заявил Моуринью RT.

По словам тренера, подобные симулянты есть практически в каждой команде. Они выпрашивают карточки, штрафные, оказывают давление на судей. Все это происходит на глазах миллионов зрителей на каждом матче мундиаля, а теряет от этого мировой футбол.

Симуляция травмы Неймаром, который катался по полю, уже стала темой интернет-мемов. Так, в Сети набирает популярность ролик с мышью, которая, подобно бразильскому футболисту, катается по полу, сбивая с толку кота.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии одолела сборную Мексики со счетом 2:0.