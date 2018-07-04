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Полиция задержала осквернившего памятник Черенкову английского фаната

Роман Захаров
02:21 04.07.2018
В МВД начали проверку инцидента, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Полиция задержала осквернившего памятник Черенкову английского фаната
Фото: Алексей Иванов/ТРК «Звезда»

Столичные полицейские задержали английского футбольного фаната, который сделал надписать на памятнике легендарному футболисту Федору Черенкову возле стадиона «Спартак».

«По факту нанесения надписи на памятник около стадиона «Спартак» полицией проводится проверка. В результате принятых мер полицейскими установлено и задержано лицо, совершившее данное деяние», ― говорится в заявлении пресс-службы Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве также уточнили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что памятник Федору Черенкову, установленный возле стадиона «Спартак» в Москве, подвергся акту вандализма со стороны англичан. Перед началом матча между сборными Англии и Колумбии злоумышленник прямо на памятнике написал слово «England».

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