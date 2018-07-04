Англия в четвертьфинале и вылет Колумбии: чем завершилось 3 июля на ЧМ-2018

Во вторник, 3 июля, в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу четыре национальные команды провели две игры. На московском стадионе «Спартак» Англия после серии пенальти вырвала победу у Колумбии, а Швеция обыграла Швейцарию на спортивной арене «Санкт-Петербург» со счетом 1:0.

Англичане забили гол в ворота Колумбии на 57 минуте, автором мяча стал Гарри Кейн. Колумбийцы сделали казалось бы невозможное и сравняли счет матча уже в дополнительное время второго тайма — мяч в ворота Англии отправил Ерри Мина.

В овертайме ни одна из команд не смогла вырвать победу, после чего началась серия пенальти, по результатам которой лучшей стала команда Англии.

В свою очередь шведы смогли поразить ворота своего противника на 66 минуте. Автором гола Эмиль Форсберг.

Теперь команды Швеции и Англии встретятся в рамках 1/4 финала чемпионата мира 7 июля на стадионе «Самара Арена».

Напомним, 1 июля определился соперник сборной России по 1/4 финала ЧМ-2018. Им стала хорватская команда, с которой россияне встретятся 7 июля на сочинской арене «Фишт».