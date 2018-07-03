Сборная Англии обыграла команду Колумбии в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Во вторник, 3 июля, на стадионе «Спартак» в Москве прошел матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между национальными сборными Англии и Колумбии.

Битва футболистов была напряженной: англичане забили гол в ворота Колумбии на 57 минуте, автором мяча стал Гарри Кейн. Колумбийцы сделали казалось бы невозможное и сравняли счет матча уже в дополнительное время второго тайма — мяч в ворота Англии отправил Ерри Мина.

В овертайме ни одна из команд не смогла вырвать победу, после чего началась серия пенальти, по результатам которой лучшей стал команда Англии.

Днем ранее в матче 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграли команды Японии и Бельгии. Игра оказалась по-настоящему неожиданной: сперва в отрыв ушли японцы, но бельгийцы забили третий решающий гол буквально за секунды до конца матча.