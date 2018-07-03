В Москве английские фанаты осквернили памятник Федору Черенкову

Памятник легендарному футболисту Федору Черенкову, установленный возле стадиона «Спартак» в Москве, подвергся «атаке» английских фанатов.

Перед началом футбольного матча между сборными стран Англии и Колумбии по футболу неизвестные написали прямо на памятнике слово «England».

Через некоторое время надпись была затерта до нечитаемого состояния, но фото уже разошлись по социальным сетям, вызвав негодование почитателей таланта футболиста. Об этом сообщает издание «Спорт-экспресс».