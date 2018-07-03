Объявлена дата следующего боя Федора Емельяненко

Полуфинальные поединки тяжеловесов под эгидой Bellator пройдут осенью.

Бой российского бойца Федора Емельяненко против американца Чела Соннена и бой Мэтта Митриона против Райана Бэйдера вряд ли состоятся в один вечер, но организация планирует сделать перерыв между ними максимально коротким.

Об этом передает портал MMAJunkie. Как сообщается, Bellator постарается провести оба боя в максимальной близости друг от друга.

Напомним, легендарный российский боец Федор Емельяненко выиграл свой последний бой, нокаутировав за 48 секунд бывшего чемпиона в тяжелом весе Фрэнка Мира, чем и обеспечил себе дальнейшее продвижение в турнирной сетке гран-при Bellator.