Игроки сборной России по футболу усиленно готовятся к выступлению в 1/4 финала ЧМ-2018

Российская сборная по футболу готовится к встрече с игроками из Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Своеобразным талисманом россиян стал прославленный пианист Денис Мацуев. Главный тренер Станислав Черчесов приглашает его на каждую тренировку команды — народный артист России является одним из самых главных и громких болельщиков национальной футбольной сборной, и каждый раз после его визитов футболисты одерживают победы.

В матче с хорватами есть шанс поучаствовать у Алана Дзагоева — спортсмен еще восстанавливается от травмы, но уже тренируется наравне со всеми. В отличие от него, защитник сборной России Юрий Жирков, еще до начала ЧМ-2018 мучавшийся болями в стопе, рискует уже не выйти на поле.

Напомним, ранее матч Россия – Испания в 1/8 финала чемпионата мира стал лидером украинского телеэфира. В городах с населением 50 тысяч человек матч посмотрели 25 процентов телезрителей, в крупных городах – более 21 процента.