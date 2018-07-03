Швеция победила Швейцарию в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу

Во вторник, 3 июля, в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе прошел матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2018 между национальными сборными Швеции и Швейцарии. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу шведской сборной.

Команды напряженно боролись за выход в следующий этап, и в итоге впереди оказалась команда Швеции. Шведы смогли поразить ворота противника на 66 минуте — мяч в ворота отправил Эмиль Форсберг.

Днем ранее в матче 1/8 финала ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону сыграли команды Японии и Бельгии. Игра оказалась по-настоящему неожиданной: сперва в отрыв ушли японцы, но бельгийцы забили третий решающий гол буквально за секунды до конца матча.