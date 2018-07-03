Мостовой оценил шансы России в матче с Хорватией

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой полагает, что предстоящая игра с хорватской сборной за место в полуфинале ЧМ-2018 будет для России не легче, чем игра с Испанией.

«О шансах России сейчас говорить сложно, потому что действительно удивительный чемпионат и удивительные результаты. Мы рассуждали перед Испанией, говорили, какие есть варианты, а испанцы все 120 минут владели мячом, атаковали, но мы выстояли и пошли дальше. Будет ли с Хорватией иначе? Вряд ли. Хорваты тоже видели матч, подготовятся, упрутся и будут ждать ошибки. Можно сыграть в стиле японской сборной. Бельгия в итоге выиграла, но через что она прошла! Вот тут и думаешь, что лучше: играть в красивый футбол или просто стоять, отбиваться и ждать своего шанса», - отметил Мостовой в разхговоре со «Звездой».

Напомним, сборная Хорватии победила национальную команду Дании в матче 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится со сборной России, которая, одолела в 1/8 финала Испанию. Игра пройдет 7 июля в Сочи на стадионе «Фишт», начало в 21:00 по московскому времени.