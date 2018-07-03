Марадона готов возглавить сборную Аргентины по футболу

Диего Марадона готов бесплатно тренировать футболистов национальной команды.

«Я бы вернулся в сборную, сделал бы это совершенно бесплатно, я бы не попросил ничего взамен», - цитирует знаменитого игрока агентство Reuters.

Предыдущий тренер Хорхе Сампаоли, скорее всего покинет команду. Окончательно этот вопрос будет решен во время его встречи с главой ассоциации футбола Аргентины. На Чемпионате Мира в России команда, ведомая Лионелем Месси, выступила невыразительно, отыграв четыре матча и победив лишь в одном. В том числе крупно уступив хорватам со счетом 0:3. Состав команды на единственный победный для себя матч с Нигерией выбирали сами игроки. Тогда же появились первые сообщения о грядущей отставке Сампаоли.

Диего Армандо Марадона является двукратным чемпионом мира в составе сборной Аргентины и одним из самых известных и скандальных игроков в истории футбола. Марадона завершил спортивную карьеру 21 год назад. Всего от сыграл 687 матчей, в которых забил 363 мяча.