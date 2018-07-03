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Тимур Журавель назвал фаворита ЧМ-2018

Тимур Журавель
15:34 03.07.2018
Бразилия очень хорошо заточена на результат, это не команда, которая как брызги шампанского и типичный бразильский карнавал
Тимур Журавель назвал фаворита ЧМ-2018
Фото: ZhuraWell / Twitter, Максим Богодвид / РИА Новости

Спортивный комментатор Тимур Журавель в интервью «Звезде» назвал фаворита ЧМ-2018 по футболу. По его мнению, победителем первенства станет команда Бразилии.

«Бразилия очень хорошо заточена на результат. Это не команда, которая как брызги шампанского и типичный бразильский карнавал. Это команда, которая умеет побеждать. У них стабильный состав, очень умный тренер и очень-очень высококлассные игроки. Бразилия – главный фаворит на этом турнире, они не должны споткнуться на Бельгии. Матч Бельгия – Япония показал, что бельгийцы очень уязвимы», - заявил Журавель.

Напомним, cборная Бразилии по футболу уверенно обыграла национальную командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу со счетом 2:0. В ¼ бразильцам предстоит встретиться с командой Бельгии, которая накануне вырвала победу у сборной Японии (3:2).  

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