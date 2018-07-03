Дмитрий Дерунец рассказал, в чем сила сборной России

Спортивный обозреватель Дмитрий Дерунец в разговоре со «Звездой» поделилися своими эмоциями от победы над сборной Испании, объяснил победу российских футболистов и рассказал, кто буквально «затащил» сборную в четвертьфинал.

«Выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира подарил стране праздник. Уличные гуляния, улыбки, мирное братание и ни капли агрессии – помимо крутейшего турнира в истории, который воодушевляет весь мир, мы еще и сами оказались нелишними в компании ликующих. Это, конечно, небывалый успех, который одним везением не объяснить», - отметил он.

По словам эксперта, нельзя недооценивать работу тренерского штаба Станислава Черчесова, который смог «переиграть» наставника испанцев Йерро.

«Среди миллионов радующихся болельщиков находятся тысячи скептиков. «С группой подфартило», «испанцы сами дураки». Конечно, это правда. Хозяева всегда находятся в привилегированном положении при жеребьевке – это такое законное хозяйское право. Здесь как с большинством в хоккее – еще надо реализовать. Мы реализовали уверенно и классно. Заслужили право на выбранный стиль игры с проблемной Испанией. Тренерский штаб Черчесова переиграл новичка Йерро. Четко распределили замены по всему основному и дополнительному времени, свели к минимуму шансы соперника забить и заслужили победу», - выразил уверенность обозреватель.

Эксперт отдельно выделил ЦСКА. По его мнению, именно костяк армейцев вытащил сборную в четвертьфинал.

«Все время перед чемпионатом мира мы говорили о настоящей сборной страны – в том плане, что она действительно собрана из представителей разных клубов. Одного базового вроде как не было. Однако ввиду последних тренерских решений, окончательной заявки на турнир, выбранного стартового состава, этот базовый клуб нарисовался сам собой - ЦСКА. Самый успешный клуб России 21-го века. Без опыта и уверенности армейских игроков исторического успеха просто не случилось бы. Игорь Акинфеев. Разогнал всех демонов, успокоил юмористов, памятник себе воздвиг нерукотворный. Камбек Сергея Игнашевича. Опытнейший мастер придал уверенности партнерам по обороне. Блестяще и классно реализовал послематчевый пенальти. Марио Фернандес, великолепное попадание с натурализацией неравнодушного бразильца. Мастер в защите, большой помощник в нападении, способный в одиночку дотащить мяч до чужой штрафной. Александр Головин, главный талант молодой России. Злой, колючий, двужильный, амбициозный. Все вместе в клубе они переживали разные моменты, приходилось проигрывать, но сколько было волевых побед. Армейский костяк затащил нашу сборную в четвертьфинал», - рассказал Дерунец «Звезде».

Эксперт вспомнил историю мундиалей, и напомнил, что когда-то со сборной Украины уже была похожая история. Они смогли выиграть в группе, в 1/8 финала «перебороли» сборную Швейцарии, но в четвертьфинале проиграли Италии.

«Нечто похожее - четвертьфинал чемпионата мира - с командами с постсоветского пространства уже происходило. В 2006-м у Украины в группе тоже была Саудовская Аравия, которую Шевченко и компания крепко приложили. Тоже был фаворит типа «нашего» Уругвая, которому (Испании) украинцы крупно сгорели. Судьба выхода в плей-офф решалась также в матче с командой из Африки. У нас – Египет, у Украины – Тунис. В 1/8 статус соперника, правда, разнился. Подопечные Блохина вышли бороться со Швейцарией. Именно бороться, игрой то действо назвать было сложно. Матч Украина-Швейцария с большим отрывом победил в голосовании болельщиков в номинации «худший матч чемпионата». Но какая разница? Украинцы дотерпели (как и мы сейчас) до серии пенальти, где героем стал «свой» Акинфеев – Александр Шовковский. Швейцарцы ему не забили вообще. В четвертьфинале Украину ждало абсолютно однозначное поражение от будущих чемпионов – итальянцев. Параллелей много, но мы сами хозяева своей судьбы. Главное отличие – мы играем дома. Сборной России в прямом смысле помогают стены. Болельщики, атмосфера, словно, сама земля придает силы. И это не метафора. Самоотверженность, самоотдача невиданная, просто запредельная, а это во все времена ценится выше всего», - уверен спортивный обозреватель.

Он призвал тренерский штаб и самих футболистов сосредоточиться перед матчем со сборной Хорватии, выбрать правильную тактику и «ввязаться в хороший футбол».

«Хорваты очень сильны, ставлю это поколение выше того, что завоевало бронзу во Франции. Сейчас есть несколько дней, чтобы подумать, как с ними сыграть. И это вопрос непраздный. 120 минут ультраоборонительного футбола не так и просто повторить с той же двухсотпроцентной концентрацией, что была против Испании. И нужно ли? Российская команда сбросила все возможные грузы ответственности. С легкостью в ногах и открытым сердцем можно ввязаться в хороший футбол на встречных курсах. И в нем преуспеть», - пожелал Дмитрий Дерунец.

Напомним, что России обыграла Испанию в 1/8 финала в серии пенальти. Следующий матч за выход в полуфинал наша сборная проведет 7 июля на стадионе «Фишт» с командой Хорватии.