Нобель Арустамян объяснил, почему матч Англия – Колумбия будет увлекательным

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в разговоре со «Звездой» назвал команды Англии и Колумбии равными по силе, и объяснил, почему этот матч стоит посмотреть.

«Колумбия – Англия - одна из самых интересных игр этой стадии. Хотя после матча Япония - Бельгия сложно будет повысить планку интриги и сценария. По уровню команд это наиболее равные соперники. Во всех остальных матчах плей-офф кто-то либо на турнире выглядел лучше, чем соперник, либо исторически сильнее. Как, например, в матче Испания Россия: все понимали, что испанцы сильнее, но в итоге наша команда сумела выиграть. Здесь Англия - Колумбия примерно равные команды, жду увлекательного футбола», - прокомментировал он.

Матч 1/8 финала между командами Англии и Колумбии пройдет 3 июля в 21:00 на стадионе «Спартак».