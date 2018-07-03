Хорваты немного выработались – Гершкович

Бывший старший тренер сборной России по футболу Михаил Гершкович полагает, что у россиян есть шанс победить в предстоящем матче ¼ финала ЧМ-2018 со сборной Хорватии.

«Матчи на вылет всегда сложные. В матче с Хорватией ждем опять удачи, без нее невозможно. С Испанией нам и повезло, и мы выбрали очень хорошую тактику, и ребята очень самоотверженно сыграли. Самое главное, в отличие от многих других игр, было минимальное количество ошибок у наших ребят и в тактическом плане, и в техническом. Хочется, чтобы в матче с Хорватией мы были так же сконцентрированы. Варианты есть, балканцы в своем матче 1/8 особого впечатления не произвели в отличие от начала чемпионата. Кажется, они немного выработались», - отметил Гершкович.

Вместе с тем тренер отметил, что в случае выхода России в полуфинал мирового первенства, то это можно будет считать «победой всего российского футбола».

«Будем надеяться на удачу, будем болеть за наших. Я могу только сопереживать. Кричать - не в моих правилах, я вообще молча всегда все анализирую, смотрю, но я очень-очень буду рад, если они пройдут дальше. Это будет победа всего российского футбола. Прежде всего тренерского штаба и ребят. Они молодцы», - заявил Гершкович.

Ранее сборная Хорватии победила национальную команду Дании в матче 1/8 финала ЧМ-2018 и вышла в четвертьфинал мирового первенства, где встретится со сборной России, которая, одолела в 1/8 финала Испанию.