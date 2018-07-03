В Японии съели ни разу не ошибшегося осьминога-предсказателя результатов ЧМ-2018

В Японии владелец осьминога-предсказателя Рабьо рыбак Кисуо Абэ, разделал его и выставил на продажу, не дождавшись окончания ЧМ-2018. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Абэ не объяснил мотивы своих действий, но выразил надежду, что скоро появится еще кто-нибудь, кто будет делать правильные предсказания.

Напомним, что осьминога запускали в бассейн с флажками играющих сборных и знаком «ничья». Моллюск должен был подплыть и ухватить нужный «результат». Так он предсказал победу Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и поражение от Польши.