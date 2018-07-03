Александр Овечкин привезет в Москву Кубок Стенли

Александр Овечкин в своем Instagram сообщил, что везет в Москву самый почитаемый в хоккейном мире трофей – Кубок Стенли, завоеванный форвардом «Вашингтон Кэпиталс». Уже в ближайшую субботу, 7 июля, с 13 до 16 часов любой желающий сможет сфотографироваться с серебряной чашей в фан-зоне чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах.